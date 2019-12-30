Об этом информирует Радио Свобода.

"Очередная - пятая в течение месяца акция протеста против углубления интеграции с Россией прошла в Минске 29 декабря. В митинге и шествии протеста приняли участие около 120 человек. После акции началось формирование "живой цепи", - говорится в сообщении.

В центре Минска собрались десятки людей, между которых руководитель движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик и сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова.

Протестующие держали портреты заключенных белорусских оппозиционеров и плакаты против интеграции с Москвой.

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