Деловые Сводки
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|В Минске в пятый раз за месяц протестовали против интеграции с Россией
|30.12.2019 11:12
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Об этом информирует Радио Свобода.
"Очередная - пятая в течение месяца акция протеста против углубления интеграции с Россией прошла в Минске 29 декабря. В митинге и шествии протеста приняли участие около 120 человек. После акции началось формирование "живой цепи", - говорится в сообщении.
В центре Минска собрались десятки людей, между которых руководитель движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик и сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова.
Протестующие держали портреты заключенных белорусских оппозиционеров и плакаты против интеграции с Москвой.