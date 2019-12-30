30 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Гололед и снег с дождем — какими будут последние дни 2019 года • Иран пригрозил уничтожать корабли-разведчики в районе совместных учений с РФ и Китаем • В Минске в пятый раз за месяц протестовали против интеграции с Россией • Лутковская: В ОРДЛО не захотели переезжать 17 человек, еще 30 - отказались от обмена • На Закарпатье зацвели подснежники • Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов • Сенцов прокомментировал обмен на КПВВ "Майорское"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: освобождение, ОРДЛО, обмен пленными. 30 декабря 25освобождение, ОРДЛО, обмен пленными. Звільнений з ОРДЛО Едуард Алоян розповів, як його затримували бойовики, як він почувався у в'язницях та що робитиме після того, як завершився так званий «обмін полоненими». Фоторепортажи Популярные теги катастрофы, Саакашвили, депутаты, традиции, технологии, учения, портрет, оккупация, Динамо, беспорядки, фотопроект, милиция, #Євромайдан, общество, стихийные бедствия, люди, полиция, фотография, цирк, женщины, Дмитрий Дятлов, фестивали, зима, транспорт, дети, история, Нацгвардия, досуг, выставки, уикенд, юмор, Львів, Карпаты, праздники, кошки, солдат, джаз, акции, Новый Год, ВСУ, животные, футбол, дизайн, США, ВМС, ЗСУ, знаменитости, АТО, бизнес, Александр Зубко, туризм, политики, Одесса, мода, природа, марш, Путин, путешествия, Верховная Рада, протесты, Россия, НАТО, выборы, пейзажи, мир, митинги, Донбасс, соревнования, военная техника, суд, Киев, корабли, авиация, фотоподборки, война, политика, тест-драйв, живопись, фотографы, Львов, фотоконкурсы, город, Шахтер, Сергей Смоленцев, Майдан, церковь, автомобили, столкновения, заводы, аннексия Крыма, музыка, искусство, парады, архитектура, Порошенко, спорт, самолеты, культура, вера, экология Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис катастрофы, Саакашвили, депутаты, традиции, технологии, учения, портрет, оккупация, Динамо, беспорядки, фотопроект, милиция, #Євромайдан, общество, стихийные бедствия, люди, полиция, фотография, цирк, женщины, Дмитрий Дятлов, фестивали, зима, транспорт, дети, история, Нацгвардия, досуг, выставки, уикенд, юмор, Львів, Карпаты, праздники, кошки, солдат, джаз, акции, Новый Год, ВСУ, животные, футбол, дизайн, США, ВМС, ЗСУ, знаменитости, АТО, бизнес, Александр Зубко, туризм, политики, Одесса, мода, природа, марш, Путин, путешествия, Верховная Рада, протесты, Россия, НАТО, выборы, пейзажи, мир, митинги, Донбасс, соревнования, военная техника, суд, Киев, корабли, авиация, фотоподборки, война, политика, тест-драйв, живопись, фотографы, Львов, фотоконкурсы, город, Шахтер, Сергей Смоленцев, Майдан, церковь, автомобили, столкновения, заводы, аннексия Крыма, музыка, искусство, парады, архитектура, Порошенко, спорт, самолеты, культура, вера, экологияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Звільнений з ОРДЛО Едуард Алоян розповів, як його затримували бойовики, як він почувався у в'язницях та що робитиме після того, як завершився так званий «обмін полоненими». 30.12.2019



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