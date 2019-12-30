30 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Гололед и снег с дождем — какими будут последние дни 2019 года • Иран пригрозил уничтожать корабли-разведчики в районе совместных учений с РФ и Китаем • В Минске в пятый раз за месяц протестовали против интеграции с Россией • Лутковская: В ОРДЛО не захотели переезжать 17 человек, еще 30 - отказались от обмена • На Закарпатье зацвели подснежники • Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов • Сенцов прокомментировал обмен на КПВВ "Майорское"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: брифинги, Зеленский, обмен пленными. 30 декабря 48брифинги, Зеленский, обмен пленными. Брифінг президента України Володимира Зеленського після обміну полоненими в аеропорті Бориспіль. Фоторепортажи Популярные теги авиация, история, Сергей Смоленцев, досуг, протесты, экология, мода, катастрофы, дети, живопись, США, туризм, бизнес, традиции, ЗСУ, автомобили, заводы, люди, беспорядки, солдат, #Євромайдан, мир, милиция, Новый Год, искусство, Киев, Верховная Рада, фотоподборки, юмор, футбол, природа, АТО, музыка, аннексия Крыма, уикенд, депутаты, Донбасс, культура, зима, парады, город, фестивали, НАТО, фотографы, цирк, фотопроект, корабли, война, самолеты, технологии, военная техника, Россия, Путин, соревнования, стихийные бедствия, транспорт, Одесса, ВСУ, Динамо, ВМС, Александр Зубко, митинги, суд, Нацгвардия, спорт, пейзажи, политики, Дмитрий Дятлов, выборы, столкновения, оккупация, общество, Львов, фотоконкурсы, путешествия, учения, знаменитости, джаз, Львів, Порошенко, Саакашвили, Майдан, вера, кошки, Карпаты, дизайн, марш, архитектура, женщины, тест-драйв, праздники, политика, фотография, выставки, полиция, акции, церковь, животные, портрет, Шахтер Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис авиация, история, Сергей Смоленцев, досуг, протесты, экология, мода, катастрофы, дети, живопись, США, туризм, бизнес, традиции, ЗСУ, автомобили, заводы, люди, беспорядки, солдат, #Євромайдан, мир, милиция, Новый Год, искусство, Киев, Верховная Рада, фотоподборки, юмор, футбол, природа, АТО, музыка, аннексия Крыма, уикенд, депутаты, Донбасс, культура, зима, парады, город, фестивали, НАТО, фотографы, цирк, фотопроект, корабли, война, самолеты, технологии, военная техника, Россия, Путин, соревнования, стихийные бедствия, транспорт, Одесса, ВСУ, Динамо, ВМС, Александр Зубко, митинги, суд, Нацгвардия, спорт, пейзажи, политики, Дмитрий Дятлов, выборы, столкновения, оккупация, общество, Львов, фотоконкурсы, путешествия, учения, знаменитости, джаз, Львів, Порошенко, Саакашвили, Майдан, вера, кошки, Карпаты, дизайн, марш, архитектура, женщины, тест-драйв, праздники, политика, фотография, выставки, полиция, акции, церковь, животные, портрет, ШахтерВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Брифінг президента України Володимира Зеленського після обміну полоненими в аеропорті Бориспіль. 30.12.2019



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