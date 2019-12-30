Брифінг Зеленського після обміну полонених: чому обміняли ексберкутівців та про майбутні обміни
30.12.2019 12:07
30 декабря
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30.12.2019
48
Метки: брифинги, Зеленский, обмен пленными.
30 декабря
Брифінг президента України Володимира Зеленського після обміну полоненими в аеропорті Бориспіль.
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