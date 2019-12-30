Об этом сообщает Bloomberg.

Самым молодым миллиардером стала американская модель Кайли Дженнер, которая заработала после того, как ее компания Kylie Cosmetics подписала соглашение об эксклюзивном партнерстве с Ulta Beauty. Затем она продала 51% акций за 600 миллионов долларов.

Лидером роста стал француз Бернар Арно, который разбогател на 36,5 млрд долларов, став третьим самым богатым человеком в мире.

При этом в течение года доходы уменьшились только в 52 богачей.

Основатель Amazon Джефф Безос потерял почти 9 млрд долларов, что связано с его разводом с Маккензи Безос. Несмотря на то, он завершает год как самый богатый человек в мире.

Согласно Bloomberg, больше только миллиардеров в США – 172, и они добавили к своим капиталам 500 млрд долларов, в частности, основатель Facebook Марк Цукерберг - 27,3 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс - 22,7 млрд.

Китай вышел на второе место с 54 миллиардерами.

Богатейшие россияне нарастили 51 млрд долларов, или 21% после значительных убытков в предыдущие годы.

Вместе с тем Bloomberg отмечает падение личных состояний американского медиамагната Руперта Мердока примерно на 10 млрд долларов после того, как доходы, полученные им от продажи активов Fox компании Walt Disney были распределены между шестью детьми, что сделало миллиардерами каждого отдельно.

Среди новых миллиардеров в рейтинге – канадский распространитель слабоалкогольного напитка White Claw Энтони фон Мандл, который нарастил свое состояние до 3,6 млрд долларов, создатель сети поставки продуктов быстрого приготовления Takeaway.com NV Джитс Гроен (1,5 млрд) и семья продавцов соевого молока Ло в Гонконге (1,5 млрд).

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