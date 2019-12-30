Для начала следует уяснить, что шампанское – это игристое вино, но не всякое игристое вино является шампанским. Настоящее шампанское обязательно на этикетке имеет название Champagne на латинском языке и готовится оно из 3 сортов винограда – Шардоне (Chardonnay), Пино Менье (Pinot Meunier) и Пино Нуар (Pinot Noir).

Шампанское, сделанное по правильной технологии, но из другого сорта или в другой провинции Франции, на этикетке обозначается как Cremant.

Этикетка

Не поленитесь прочитать этикетку и расшифровать ее по следующим меткам:

RM — компания, которая сама выращивает виноград и сама производит из него шампанское;

NM — компания, которая для собственного производства закупает виноград;

MA — компания, никак не связанная с производством вина и сбором винограда – она выступает посредником;

SR — ассоциация, кооператив виноградарей, которые производят шампанские вина;

CM — кооператив, выращивающий виноград и объединяющий свои урожаи;

RC — компания, которая продает шампанское и является частью кооператива по продаже игристых вин;

ND — компания, которая под своим именем реализует шампанское.

Еще одна важная информация на этикетке:

Бутылка

Бутылка с шампанским должна быть изготовлена из темного стекла, так как вино в светлой бутылке пропускает свет и портит вкус вина.

Пробка

Идеально, когда бутылка шампанского запечатана корковой пробкой, а не сделанной из пластика. Безусловно, пластиковая пробка дешевле в производстве, что отражается и на стоимости шампанского, но пластик пропускает воздух и может сделать вкус вина кислым.

Пузырьки и пена

Встряхните бутылку перед покупкой и посмотрите, как поведут себя пузырьки и пена. В хорошем шампанском пузырьки будут одинакового размера и будут равномерно распределяться по всей жидкости, медленно всплывая наверх. Пена же займет все свободное пространство под пробкой.

Цвет и прозрачность

Разливая шампанское по бокалам, обратите внимание на цвет и прозрачность. Качественное вино будет светлым и без осадка. Если оттенок темный, то шампанское с большой вероятностью испортилось. Слишком светлый цвет или яркий говорит о поддельности продукта.

По цвету шампанское бывает белым (желтым) и розовым. Остальные цвета – игра химических реактивов и добавок.

Подается шампанское охлажденным до 7-9 градусов.

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