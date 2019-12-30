Сегодня в Украине будет преимущественно облачно. Ночью и днем вероятен холод. Об этом сообщили в Укргидрометцетре.

На западе страны ожидается облачный день. Также в регионе обещают заморозки до -9 градусов по Цельсию.

На востоке сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +2 градусов по Цельсию, ночью заморозки до -5. Южным регионам обещают сухой, но облачный день. На термометре 0…+4 градусов по Цельсию. Ночью - до -1.

В северной части страны осадков на протяжении дня не обещают. Вероятны заморозки до -5 градусов по Цельсию. В Центральной Украине ожидается облачный и сухой день. На улице максимально +2 градуса по Цельсию, ночью заморозки до -5.

В Киеве 30 декабря снег сухо, но холодно. Воздух прогреется в пределах -1…-3 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до -5.

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