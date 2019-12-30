Чим запам'ятався 2019 рік для України. Фотопідбірка RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Спасатели предупредили о гололедице на дорогах • Синоптики предупредили о морозах • Как выбрать шампанское на Новый год • За год 500 миллиардеров в мире нарастили свои капиталы на 25% - Bloomberg • Гололед и снег с дождем — какими будут последние дни 2019 года • Иран пригрозил уничтожать корабли-разведчики в районе совместных учений с РФ и Китаем • В Минске в пятый раз за месяц протестовали против интеграции с Россиейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, общество, фотоподборки, итоги, 2019. Чим запам'ятався 2019 рік для України. Фотопідбірка 300политика, общество, фотоподборки, итоги, 2019. Від виборів і до обміну на Донбасі. Найяскравіші події року в Україні від Радіо Свобода Лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський заявляє про висунення на посаду президента України в новорічному ефірі телеканалу «1+1», 31 грудня 2018 року – 1 січня 2019 року Фоторепортажи Популярные теги футбол, акции, юмор, тест-драйв, Шахтер, цирк, Верховная Рада, женщины, война, зима, история, автомобили, спорт, Новый Год, экология, природа, вера, оккупация, ВСУ, Порошенко, фестивали, живопись, досуг, митинги, катастрофы, политики, Россия, ЗСУ, город, Путин, корабли, Сергей Смоленцев, суд, традиции, кошки, фотоподборки, протесты, фотография, джаз, стихийные бедствия, военная техника, США, знаменитости, политика, заводы, АТО, пейзажи, мир, уикенд, #Євромайдан, Саакашвили, люди, Александр Зубко, искусство, беспорядки, музыка, животные, общество, дети, Динамо, ВМС, выставки, парады, Львов, Нацгвардия, бизнес, депутаты, самолеты, фотографы, Киев, фотопроект, Дмитрий Дятлов, дизайн, Донбасс, Майдан, архитектура, туризм, солдат, мода, Львів, соревнования, столкновения, транспорт, НАТО, праздники, учения, милиция, портрет, выборы, технологии, Карпаты, церковь, культура, Одесса, авиация, путешествия, аннексия Крыма, фотоконкурсы, полиция, марш Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис футбол, акции, юмор, тест-драйв, Шахтер, цирк, Верховная Рада, женщины, война, зима, история, автомобили, спорт, Новый Год, экология, природа, вера, оккупация, ВСУ, Порошенко, фестивали, живопись, досуг, митинги, катастрофы, политики, Россия, ЗСУ, город, Путин, корабли, Сергей Смоленцев, суд, традиции, кошки, фотоподборки, протесты, фотография, джаз, стихийные бедствия, военная техника, США, знаменитости, политика, заводы, АТО, пейзажи, мир, уикенд, #Євромайдан, Саакашвили, люди, Александр Зубко, искусство, беспорядки, музыка, животные, общество, дети, Динамо, ВМС, выставки, парады, Львов, Нацгвардия, бизнес, депутаты, самолеты, фотографы, Киев, фотопроект, Дмитрий Дятлов, дизайн, Донбасс, Майдан, архитектура, туризм, солдат, мода, Львів, соревнования, столкновения, транспорт, НАТО, праздники, учения, милиция, портрет, выборы, технологии, Карпаты, церковь, культура, Одесса, авиация, путешествия, аннексия Крыма, фотоконкурсы, полиция, маршВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський заявляє про висунення на посаду президента України в новорічному ефірі телеканалу «1+1», 31 грудня 2018 року – 1 січня 2019 року Україна 30.12.2019



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