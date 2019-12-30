Бойцы Международного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записали кавер-версию легендарного "Щедрика" Леонтовича.

Умилительное видео опубликовали на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ. Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик"). С наступающими праздниками, Украина, - написано в описи к видеоролику.

К слову, рождественская песня “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича известна во всем мире. На анголийском ее название звучит, как Carol of the Bells (Колядка колоколов).

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