 Нацгвардейцы перепели легендарный “Щедрик” - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Нацгвардейцы перепели легендарный “Щедрик”
30.12.2019 17:21
Бойцы показали умилительное видео.  

Shedrik_30.12.19

Бойцы Международного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записали кавер-версию легендарного "Щедрика" Леонтовича.

Умилительное видео опубликовали на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ. Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик"). С наступающими праздниками, Украина, - написано в описи к видеоролику.

К слову, рождественская песня “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича известна во всем мире. На анголийском ее название звучит, как Carol of the Bells (Колядка колоколов).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->