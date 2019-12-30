Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью ученых Национального института рака, Американского онкологического общества и Гарвардской Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана, опубликованную в Journal of Clinical Oncology.

Метаанализ, сделанный по девяти проспективным исследованиям на 750 000 участников показал, как взаимосвязана различная физическая активность с уменьшением риска нескольких видов рака.

Сама по себе связь между уровнем физнагрузок и риском развития онкологических заболеваний установлена довольно давно. На сегодня рекомендуемый уровень физической активности для среднестатистического человека — от двух с половиной до пяти часов в неделю, если это будут упражнения умеренной интенсивности или от часа с четвертью до двух с половиной часов если предпочтение отдается высоким физическим нагрузкам.

В обычной жизни, для понимания человеком своего уровня нагрузок, ВОЗ относит к умеренным нагрузкам такие как, например, быструю ходьбу, танцы, работу в саду или по дому, игры и занятия с детьми и домашними любимцами. К высокоинтенсивным, соответственно, — бег, подъем в гору, быструю езду на велосипеде и энергичное плавание, спортивные игры (например, футбол или хоккей), переноску тяжестей свыше 20кг или серьезные земляные работы в поле.

Уровень интенсивности для более стандартизированного учета измеряется в единицах МЕТ: это отношение уровня метаболизма человека при физических нагрузках к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Один МЕТ – это количество энергии, которая расходуется в состоянии покоя, равное сжиганию 1 ккал/кг/час. Упражнения умеренной интенсивности, по определению ВОЗ, заставляют двигаться довольно быстро или энергично, чтобы сжигать в три-шесть раз больше энергии в минуту, чем при состоянии покоя (от 3 до 6 МЕТ), а высокоинтенсивные — более чем в шесть раз (то есть, более шести МЕТ).

В своем анализе исследователи рассмотрели данные по девяти работам, где опрашиваемые давали самоотчет по уровню физических нагрузок и рассматривалась связь между этим уровнем и заболеваемостью 15 видами рака.

Они обнаружили, что при следовании самым простым рекомендациям по уровню умеренно-интенсивных физнагрузок (от 7,5 до 15 часов MET в неделю, то есть те самые два с половиной часа и более) риск заболеть семью из пятнадцати видов рака статистически снижался.

Физическая активность оказалась связана с более низким риском развития рака толстой кишки у мужчин (8% для 7,5 часов в неделю; 14% для 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6-10%), рака эндометрия (10% – 18%), рак почки (11-17%), миелома (14-19%), рак печени (18-27%) и неходжкинская лимфома (11-18% у женщин). Дозозависимый ответ был линейным по форме для половины ассоциаций и нелинейным для остальных.

Ученые отмечают, что для более точных и общих данных нужно больше исследований. Из минусов данного метаанализа они отмечают неполноту проверенных видов рака (их, разумеется, намного больше чем пятнадцать), недостаточное этническое разнообразие выборки, недостаточность дифференциации по видам активности и учет активности на базе собственной оценки испытуемых.

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