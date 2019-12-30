Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С", - говорится в сообщении.

В общей сложности в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С, добавляют метеорологи.

С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX в. в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте.

2019-й оказался довольно скупым на осадки - их выпало только три четверти нормы. Это, конечно, сказалось на наших реках и не только на наших. На большей части Европы водность рек уменьшилась. Снизился и уровень в озерах. Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно небольшие, это тревожный сигнал и стимул для водосберегающих мероприятий.

Метеорологи предупреждают, что природная сфера хотя и поддается человеку, но остается такой, что с ней нельзя не считаться.

"Прежде только, нужен надлежащий мониторинг. Необходимо современное оборудование, которое, к сожалению, стоит недешево. Эти вопросы должен решать соответствующий государственный орган, созданный еще в 1921 году. Но в 2011 году Государственная Гидрометеослужба была ликвидирована, точнее, её понизили до уровня управления в составе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Поэтому сейчас у управления нет даже собственной печати. ​​Соответственно резко уменьшилась способность самостоятельно решать насущные вопросы. Результат - отставание от соседних стран Европейского Союза, которое все больше растет. Надеемся, что в новом году Государственная гидрометеослужба будет восстановлена, а если не в новом, то по крайней мере к 100-летию её создания", - отмечается в сообщении.

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