Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков намекнул, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин и глава украинского государства Владимир Зеленский могут поговорить по телефону. Об этом сообщает Телеграм-канал Пул N3.

Песков ответил на вопрос о том, что необходимо сделать Украине и Грузии, чтобы попасть в список поздравляемых Путиным.

Не все лидеры вошли в список, при необходимости будет добавлена информация, - ответил Песков, намекнув, что Путин может поздравить Зеленского в телефонном режиме в скором времени.





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