В зависимости от закусок, шампанское будет раскрывать свой вкус по-разному.

Сыр

Сыры – отличная закуска к шампанскому и обычному вину. Из-за демократичности цен сыр является еще и самым распространенным продуктом, который сопровождает игристые вина. Чем слаще вино, тем более оригинальным и насыщенным должен быть вкус сыра. Сухое шампанское отлично сочетается с бри или камамбером.

Морепродукты

Сухое и полусухое шампанское очень хорошо сочетается с рыбой и суши. Рыба может быть слабосоленая или нежирная жареная. При приготовлении рыбы или морепродуктов не используйте уксус или лимонный сок – эти ингредиенты испортят вкус шампанского.

Бутерброды

Традиционно на Новый год готовят бутерброды с красной или черной икрой – это отличное сопровождение к шампанскому брют. Можно поэкспериментировать с фруктами – бутерброд с ананасами, сыром и апельсинами, например.

Орехи

Смесь орехов также подойдет к шампанскому – немного поджаренный миндаль, сырые грецкие орехи, фундук, кешью.

Мясо

Из мяса можно приготовить холодные закуски, довольно замариновать, а затем отварить или пожарить сочный кусок. К мясу можно подавать фруктовый соус, который также сочетается с вином. Классический вариант мясной закуски – утка, запеченная с яблоками.

Десерт

В качестве фруктового десерта к шампанскому принято подавать клубнику, яблоки и выпечку с этими фруктами. Также неплохо сочетается вино с мороженым, пудингом или тортом. Главное, чтобы в этих блюдах не было лимона и кофеина.

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