 Помпео встретится с Зеленским во время визита в Киев - Госдеп - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Помпео встретится с Зеленским во время визита в Киев - Госдеп
31.12.2019 14:15
Госсекретарь США Майк Помпео прибудет 3 января в Киев, где у него запланирован ряд встреч на высшем уровне.

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Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

"Госсекретарь Помпео прибудет в Киев 3 января, где он встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко, министром обороны Загороднюком и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Госдепе.

В ведомстве также добавили, что Помпео примет участие в церемонии возложения венков в Свято-Михайловском соборе в честь погибших на Донбассе и встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и правительственной программы реформ.

Ранее Помпео заявил, что в новом году осуществит визит в Украину.

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