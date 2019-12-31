 Почему мандарины и апельсины продают в красных сетках? - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Почему мандарины и апельсины продают в красных сетках?
31.12.2019 14:51
Наверняка, вы замечали, что если мандарины и апельсины расфасованы, то, как правило, в сетки красного цвета. Почему именно красный? Что за правило? Почему сетки не зеленые, не синий, не черные?

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Оказывается, это один из маркетинговых ходов, на которые идут магазины, чтобы заставить нас с вами покупать больше и охотнее. Все дело в том, что именно в красных сетках мандарины кажутся еще более оранжевыми. А значит, имеют более вкусный, более привлекательный и более товарный вид. Это правило работает не только в отношении мандаринов, но применимо к другим цитрусовым оранжевого цвета - апельсинам, грейпфрутам.

Надо отметить, это, наверное, самый безобидный из магазинных трюков, цель которого - вытянуть из нас как можно больше денег. Ведь мандарины полезны для организма.

Хотите проверить, как это работает? Купите мандарины в красной сетке и лимоны. Положите лимоны внутрь сетки и оцените. Правда ведь, лимоны кажутся оранжевыми? Их, кстати, если фасуют, то раскладывают в сетки желтого или зеленого цвета, чтобы усилить собственный желтый цвет.

Вот такой цветовой маркетинг.

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