Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"На 31 декабря облачно с прояснениями. В южных и восточных областях без осадков; на остальной территории небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура днем ​​1-6 ° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает, что 31 декабря в Украине на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед. На дорогах гололедица. Температура днем ​​2-4° тепла. По Киевской области температура днем ​​1-6° тепла.

На 1-2 января в Украине облачно, небольшой мокрый снег, днем ​​в большинстве западных областей без осадков. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​на юге до 5° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

На 1-2 января в Украине облачно, небольшой мокрый снег, днем ​​в большинстве западных областей без осадков. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​на юге до 5° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

2 января температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° мороза.

На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью 1 января в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

В Киеве 1 января небольшой мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

2 января в столице без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

По Украине на 3-4 января без осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​от 1° мороза до 5° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

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