Освобожденным из плена боевиков украинским военнослужащим в военно-медицинском клиническом центре вручили восстановленные личные документы, подтверждающие бытие на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) — заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Он также поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области прошел масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря. В Украину вернулись 76 украинцев.

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