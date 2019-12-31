Несмотря на незначительное снижение температуры в последние дни года и даже кое-где выпавший снег, украинцам стоит готовиться к тому, что в будущем по-настоящему холодных зим уже не будет. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По словам синоптика, зима в Украине не может быть холодной из-за тенденций к постоянному повышению температуры. Похолодания этой зимой будут, но они будут не сильными и не долгими. У нас страшное повышение температуры зимнего периода — 2,5 градуса, а это просто ужас.

Страшное повышение температуры летнего периода — почти на 2 градуса, это просто ужас. Проанализировав эти тенденции, мы можем говорить о вероятности того, каким будет следующий год.

Так вот: зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания, - сказал главный погодный знаток Украины.

По словам Кульбиды, изредка сильные похолодания всё же возможны, но они будут очень кратковременными. При этом он отметил, что долгосрочные прогнозы об осадках давать сложнее, так как тенденции указывают на то, что ситуация может быть непредсказуемой. Может и снег выпасть, но при этом температурном режиме он долго держаться все равно не будет.

А лето у нас всегда будет жарким. Всегда, и мы уже должны к этому привыкать, — добавил Кульбида.

Напомним, 2019-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в Украине. Теплее нормы оказались все 12 месяцев года, чего раньше не случалось никогда.







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