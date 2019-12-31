Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина произошел по инициативе украинской стороны, сообщили в Кремле. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны положительно оценили обмен Киева и “ЛДНР“ пленными по принципу “всех на всех“. Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия, - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны акцентировали необходимость продолжения последовательной реализации минского “Комплекса мер“. Также в ходе разговора стороны подчеркнули важность заключенной накануне “пакетной“ сделки, которая предусматривает продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем, - отметили в Кремле.

Также у Путина сообщили, что президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Напомним, во вторник, 31 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Зеленский и Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц и с наступающими праздниками.





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