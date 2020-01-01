Об этом написала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

"Осадки и порывистый ветер в новогоднюю ночь ожидаются практически во всех областях Украины. Там, где температура воздуха будет превосходить ноль, снег будет переходить в дождь. Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 2 мороза до 3 тепла, на Юге до +2 +5 градусов", - написала Диденко.

Она также сообщила, что днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится.

2 января в Украине будет сухо, ветер ослабнет, ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем около нуля.

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