Об этом сообщает DW.

"Посол США в Ираке Мэтью Туллер во вторник, 31 декабря, эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того как здание штурмовали десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах", - говорится в сообщении

Отмечается, что митингующие, сломав ворота, ворвались на территорию посольства, разбили камеры наружного наблюдения и подожгли помещение для приемов.

Охранявшие диппредставительство сотрудники сил безопасности забросали нападающих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ.

Как сообщалось, набег на посольство последовало после авиаударов США по территории Ирака, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков.

Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Багдаде и призвал власти Ирака защитить американскую дипломатическую миссию.

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