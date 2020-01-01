Именно потому многие игнорируют употребление желтка, отдавая предпочтение белкам. Насколько это правильно?

Холестерин из желтка на самом деле – необходимая составляющая синтеза гормонов и мембран клеток. Употребление желтков, вопреки популярному мнению, не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови. Наоборот, яичный холестерин помогает заместить недостаток кальция в крови и снижает уровень «плохого» холестерина. К тому же, такой полезный белок плохо усваивается без важных ингредиентов из желтка. Это не значит, что яйца можно есть бесконтрольно, но и паниковать по этому поводу не стоит.

Витамины, которые содержатся в белке, - это прежде только группа В, необходимая для обменных процессов в организме. Также витамин А, способствующий регенерации ткани и укреплению иммунитета. Витамин D, нужный скелету и выводящий из организма тяжелые металлы. Витамин Е – антиоксидант, отвечающий за омоложение.

Белок тоже содержит в себе витамины группы B и свертывающий кровь витамин К.

В желтке содержится и лецитин, который выводит излишки плохого холестерина и способствует снижению веса. Линоленовая кислота из желтка – незаменимая жирная ненасыщенная кислота, которую организм человека самостоятельно не вырабатывает, но остро нуждается в ней.

В желтке много холина, который улучшает метаболизм и нормализует обмен жиров. А также мелатонина, который нормализует давление и регулирует работу эндокринной системы

Желток также содержит протеины, которые в сочетании с полезными жирами лучше усваиваются.

Считается, что количество холестерина в сутки для здорового человека составляет около 300 миллиграммов в сутки – это 2 яйца в день. Но помните, что для каждого отдельно взятого человека эта норма может варьироваться в зависимости от самочувствия и требований организма.

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