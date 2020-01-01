|День рождения Бандеры: В Киеве запланирован Марш
|01.01.2020 18:08
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В среду, 1 января, националисты отмечают 111-ю годовщину со дня рождения главы ОУН (Организации украинских националистов) Степана Бандеры.
В Киеве в 18:00 состоится Марш чести, достоинства и свободы. Мероприятие организовывает ВО Свобода. Место сбора - памятник Тарасу Шевченко. Информация о Марше сообщается на официальной странице ВО Свобода.
Цитаты Степана Бандеры:
Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом С “москалями“ нет общего языка Основная часть борьбы революционной организации с врагом - это и есть борьба за душу человека, за идейное влияние на целый народ.
Деятельность Степана Бандеры населением и специалистами оценивается неоднозначно. Для одних он стал символом борьбы за Украину, настоящим патриотом. Другие к Бандере относятся негативно, обвиняя его в радикальном национализме.