Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков, температура в течение суток от 2 ° мороза до 3 ° тепла (днем на юге до 6 ° тепла). На дорогах кое-где гололедица", - говорится в сообщении.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0 °.

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