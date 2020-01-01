Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на управление по вопросам древностей Израиля.

«Клад с золотыми монетами был обнаружен во время археологических раскопок в районе города Явне. Находке примерно 1200 лет», - говорится в сообщении.

В ходе раскопок археологи нашли глиняный сосуд с золотыми монетами. Сейчас существуют предположения, что клад принадлежал гончару, поскольку на месте раскопок также были найдены останки древних гончарных печей, изделия из глины. В одной из таких печей и был найден клад.

Среди монет есть один золотой динар Харуна ар-Рашида (известный Багдадский халиф, главный персонаж «1000 и 1 ночи», родился в 763 или 766 году, умер в 809 году - ред.), а также золотые монеты времен правления династии Аглабидов (арабская феодальная династия, 800-909 г. н.э. - ред.)

Раскопки в Явне проводятся в рамках реализации проекта по современной застройке данных территорий.

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