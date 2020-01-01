Понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік на Софійській площі Києва RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Фейхоа - какую пользу приносит организму человека • Япония показала проект новейшего истребителя • В Израиле нашли уникальные монеты IX века • Синоптики дали прогноз погоды на январь • В Украине преимущественно без осадков, на дорогах гололедица • Сенцов пожелал украинцам в новом году самого главного - победы • Что нужно знать о яичных желтках тем, кто заботится о здоровьевсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: праздники, Киев, Новый Год. Понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік на Софійській площі Києва 109праздники, Киев, Новый Год. Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі столиці, де відбувся концерт за участю популярних українських виконавців.

“Всього в цьому році програма новорічних і різдвяних свят в Києві містить 15 тематичних подій, у межах яких відбувається не менше 100 різних заходів. Крім того, протягом святкового періоду в районах міста заплановано понад 250 тематичних заходів”, - йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації. На Контрактову площу у новорічну ніч прийшли понад 40 тисяч людей.

Зазначається, що новорічна ніч у столиці пройшла спокійно. Так, протягом ночі до рятувальників не надійшло жодного виклику щодо надзвичайних ситуацій. За інформацією Департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернення не надходили. Фоторепортажи Популярные теги депутаты, искусство, Россия, парады, Львів, живопись, ЗСУ, город, цирк, культура, природа, заводы, фестивали, путешествия, Одесса, Порошенко, Донбасс, Саакашвили, кошки, транспорт, дети, Сергей Смоленцев, выборы, Дмитрий Дятлов, Путин, мода, праздники, Киев, политика, акции, общество, пейзажи, технологии, война, зима, ВСУ, женщины, футбол, аннексия Крыма, Львов, митинги, история, фотопроект, архитектура, люди, корабли, выставки, тест-драйв, музыка, дизайн, уикенд, военная техника, церковь, Верховная Рада, политики, Майдан, авиация, фотография, фотоконкурсы, бизнес, протесты, учения, полиция, милиция, мир, традиции, самолеты, Нацгвардия, вера, Александр Зубко, экология, портрет, АТО, оккупация, фотоподборки, катастрофы, беспорядки, досуг, марш, спорт, соревнования, суд, солдат, животные, туризм, Шахтер, Новый Год, НАТО, США, стихийные бедствия, ВМС, джаз, юмор, #Євромайдан, Динамо, столкновения, фотографы, автомобили, знаменитости, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец депутаты, искусство, Россия, парады, Львів, живопись, ЗСУ, город, цирк, культура, природа, заводы, фестивали, путешествия, Одесса, Порошенко, Донбасс, Саакашвили, кошки, транспорт, дети, Сергей Смоленцев, выборы, Дмитрий Дятлов, Путин, мода, праздники, Киев, политика, акции, общество, пейзажи, технологии, война, зима, ВСУ, женщины, футбол, аннексия Крыма, Львов, митинги, история, фотопроект, архитектура, люди, корабли, выставки, тест-драйв, музыка, дизайн, уикенд, военная техника, церковь, Верховная Рада, политики, Майдан, авиация, фотография, фотоконкурсы, бизнес, протесты, учения, полиция, милиция, мир, традиции, самолеты, Нацгвардия, вера, Александр Зубко, экология, портрет, АТО, оккупация, фотоподборки, катастрофы, беспорядки, досуг, марш, спорт, соревнования, суд, солдат, животные, туризм, Шахтер, Новый Год, НАТО, США, стихийные бедствия, ВМС, джаз, юмор, #Євромайдан, Динамо, столкновения, фотографы, автомобили, знаменитости, КарпатыЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Укрінформ, Уніан, Folk Ukraine, пресслужба КМДА Київ, Україна 01.01.2020



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