Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Ветераны освободительного движения и представители общественных организаций собрались у памятника Степану Бандере во Львове, чтобы отметить 111 годовщину со дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века.

К подножию памятника легли букеты цветов, здесь зажгли лампадки. После состоялось общественное вече и общая молитва за Украину.

Степан Бандера был соавтором Акта восстановления Украинского Государства 1944 года. 5 июля 1941 Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года - в центральную Берлинскую тюрьму. С начала 1942 года по август 1944 находился в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау". В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене, ФРГ. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

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