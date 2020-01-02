Об этом сказала доктор философских наук, религиовед Людмила Филипович в интерьвю UATV.

"Мы ... не думали, что за этот год, например, доверие к новому предстоятелю объединенной церкви Епифанию будет таким высоким: на сегодняшний день 39% украинцев заявили о том, что они доверяют Епифанию. Это больше, чем, например, уровень доверия к Онуфрию (32%) или Филарету (29%) ", - сказала она.

По ее словам, интересно, что 42% украинцев заявили о доверии Папе Римскому. "Что касается предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, то впервые уровень недоверия превысил уровень доверия", - сказала религиовед.

Она также напомнила, что за год, прошедший после образования ПЦУ, ее признали три церкви: сам Вселенский патриархат, Элладская церковь и Александрийский патриархат.

"Для сравнения, с момента провозглашения своего патриархата в России и до его признания прошел 141 год. Мы понимаем, что это ХV - XVI века. Тогда были совсем другие условия для коммуникации, чем сейчас", - отметила Филиппович.

По ее словам, эксперты изначально говорили, что обвального признания ПЦУ не будет, потому что церковь долгое время находилась в изоляции, ее не выпускали на международную арену, не было знакомства даже на уровне архиепископов - этими лаврами пользовались только те, кто является РПЦ .

Сейчас идет процесс знакомства с новой церковью, и, по мнению религиоведа, количество церквей, признающих ПЦУ, будет увеличиваться. Но нужно активно работать в этом направлении, отметила Филиппович.

"Получением Томоса и созданием церкви завершается процесс национального самосознания украинского народа. Кроме того, украинцы показали, что способны ради общей цели объединяться", - заявила специалист.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

В декабре в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

6 января 2019 года новая Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

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