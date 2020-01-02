Как сообщает Укргидрометцентр, без осадков, лишь в восточной части Украины кое-где небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах днем 4-9 мороза".

В Киеве и области 2 января без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. В столице температура днем около 0°, на Киевщине днем от 2° мороза до 3° тепла.

Согласно прогнозу, 3-4 января в Украине осадков не ожидается, лишь днем 4 января в западных и северных областях кое-где небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западной и восточной части кое-где гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем 4 января в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

В столичном регионе 3-4 января без осадков, лишь днем 4 января кое-где небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Синоптики прогнозируют 5 января небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла. 6 января небольшой снег, в западных областях без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных, северных и центральных областях 1-6° мороза).

На Киевщине 5 января ожидается небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

6 января также небольшой снег, температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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