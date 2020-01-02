Деловые Сводки
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|Институт национальной памяти начинает проект "Знаковые фигуры"
|02.01.2020 13:24
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Об этом сообщается на странице УИНП в Facebook.
"В первый день нового года мы начинаем новый цикл "Знаковые личности". В нем мы будем рассказывать о людях, которые творили великие вещи или привели к событиям, которые определяют нашу идентичность", - говорится в заметке.
Как отмечается, в цикле речь пойдет о государственных деятелях, ученых, художниках, военных, светских и религиозных деятелях, меценатах, мыслителях-отшельниках. Всех их объединяет то, что эти личности указывают на преемственность украинской истории, укорененность в европейские традиции и включенность в глобальные цивилизационные процессы.
Первая история цикла посвящена известному княжескому роду Гольшанских-Дубровицких. В частности, рассказывается об Анастасии Гольшанской-Заславской, которая родилась в 1515 году и была дочерью киевского воеводы Юрия Гольшанского - заметного государственного деятеля времен Великого Княжества Литовского.
Княжна Анастасия стала основательницей и меценатом создания знаменитого Пересопницкого Евангелия - достопримечательности староукраинского языка и искусства раннего модерна.
Рукописное Пересопницкое Евангелие, украшенное живописными миниатюрами, является одной из последних знаковых рукописных книг Европы. Именно на нем присягает на верность народу вновь избранный Президент Украины.