У Львові вшанували пам’ять Степана Бандери RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Институт национальной памяти начинает проект "Знаковые фигуры" • Закон о предоставлении добровольцам статуса УДБ вступил в силу • Синоптики обещают мокрый снег, кое-где гололедицу, днем 3 ° тепла • Папа Римский извинился за то, что ударил схватившую его за руку женщину • Уровень доверия украинцев к предстоятелю ПЦУ превзошел ожидания - религиовед • Украина не готова к прямым поставкам газа из России – вице-премьер • В Украину идут мокрый снег и гололедицавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: памятники, ВО «Свобода», Бандера, Львів, КУН, память. У Львові вшанували пам’ять Степана Бандери 150памятники, ВО «Свобода», Бандера, Львів, КУН, память. У Львові керівництво міста та області, громадськість вшанували 111-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери. Переважно свободівці та члени Конгресу українських націоналістів під музичний супровід поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері. Опісля відбулась спільна молитва за Україну та громадське віче.

Цього року на віче з різних причин були відсутні перші особи (не було одразу трьох Голів: голови обладміністрації, голови обласної ради та міського голови Львова), проте важко було не помітити новопризначеного заступника начальника поліції Львівської області Дмитра Міхальця. Й не дивно, ріст правоохоронця - 2м. 10 см. Фоторепортажи Популярные теги природа, фотография, фестивали, искусство, #Євромайдан, парады, заводы, портрет, транспорт, стихийные бедствия, юмор, война, выборы, Шахтер, беспорядки, протесты, дети, бизнес, НАТО, путешествия, мода, культура, Майдан, авиация, животные, военная техника, оккупация, США, Новый Год, экология, марш, мир, учения, джаз, люди, Одесса, ЗСУ, аннексия Крыма, Киев, митинги, автомобили, досуг, спорт, туризм, полиция, Динамо, технологии, соревнования, милиция, церковь, женщины, фотографы, солдат, дизайн, Карпаты, катастрофы, город, Львів, суд, акции, фотоконкурсы, пейзажи, Львов, Россия, вера, ВМС, Донбасс, политики, тест-драйв, депутаты, фотопроект, знаменитости, кошки, живопись, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, Порошенко, Путин, цирк, общество, ВСУ, самолеты, корабли, футбол, столкновения, Сергей Смоленцев, выставки, архитектура, Нацгвардия, праздники, Саакашвили, зима, Верховная Рада, фотоподборки, уикенд, традиции, АТО, музыка, политика, история Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис природа, фотография, фестивали, искусство, #Євромайдан, парады, заводы, портрет, транспорт, стихийные бедствия, юмор, война, выборы, Шахтер, беспорядки, протесты, дети, бизнес, НАТО, путешествия, мода, культура, Майдан, авиация, животные, военная техника, оккупация, США, Новый Год, экология, марш, мир, учения, джаз, люди, Одесса, ЗСУ, аннексия Крыма, Киев, митинги, автомобили, досуг, спорт, туризм, полиция, Динамо, технологии, соревнования, милиция, церковь, женщины, фотографы, солдат, дизайн, Карпаты, катастрофы, город, Львів, суд, акции, фотоконкурсы, пейзажи, Львов, Россия, вера, ВМС, Донбасс, политики, тест-драйв, депутаты, фотопроект, знаменитости, кошки, живопись, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, Порошенко, Путин, цирк, общество, ВСУ, самолеты, корабли, футбол, столкновения, Сергей Смоленцев, выставки, архитектура, Нацгвардия, праздники, Саакашвили, зима, Верховная Рада, фотоподборки, уикенд, традиции, АТО, музыка, политика, историяВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Facebook/ Евгений Кравс, Львівська міська рада Львів, Україна 02.01.2020



новости украины степана бандери львові дня вшанували Теги: экономика