Об этом пишет Bloomberg.

По информации СМИ, рост гривны к доллару составил 16,5% в соотношении. Это помогло Украине сократить инфляцию и удержать часть работников от поиска лучше оплачиваемой работы за рубежом, но также сокращает ценность доходов от экспорта, на которые возлагается правительство.

Bloomber напоминает, что украинский бюджет 2019 года был изначально сформирован на основе курса 28,2 гривны за доллар. Позже его пересмотрели, повысив ожидаемый курс на уровне 26,4 гривен за доллар.

По состоянию на понедельник, 30 декабря, американская банкнота в Украине стоила 23,8 гривны, что создало разницу на 1,6 миллиарда долларов между ожидаемым уровнем доходов и реальными сборами. Правительство в этом месяце попросил Министерство финансов Украины сократить некоторые расходы на развитие. Тем временем, государственной энергетической компании Нафтогаз приказали передать наперед 13 миллиардов гривень дивидендов и других платежей, запланированных на 2020 год.

Министр финансов Оксана Маркарова заверила парламент, что недостача "полностью под контролем" и не приведет к сокращению государственных расходов. Однако, существуют сомнения, что этого удастся избежать. По словам директора компании экономических исследований Case Ukraine Дмитрия Боярчука, у Киева "нет выбора" из-за его фискальных обязательств перед МВФ.

По его мнению, в 2019 году доходы страны в итоге сократятся на 0,7% от ВВП, что заставит правительство отложить финансирование некоторых инфраструктурных проектов в 2020 году ради уменьшения давления на бюджет. Минфин Украины не ответил изданию на требование о комментарии.

Рост гривни был продиктован иностранными аппетитами к очень доходному правительственному долгу. И это волнует промышленность, ориентированную на экспорт включительно с аграрной сферой и металлургией. Союзники президента Владимира Зеленского обвиняют Национальный банк в сохранении наивысшего уровня процентной ставки и невмешательства с целью сдержать гривню. Стоимость кредитов в Украине в течение последних месяцев была снижена. Но Нацбанк объясняет, что слишком быстрое сокращение процентной ставки повлечет за собой неустойчивую экономическую экспансию. Ведомство также сохраняет гибкую валютную политику.

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