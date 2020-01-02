Новий рік на передовій: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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Роль Діда Мороза командир бригади Дмитро Брижинський вирішив виконувати особисто. Завантажили тортами і солодощами машину й повезли подарунки туди, де їх неможливо дістати. Позиція за позицією, бліндажі, спостережні пости, траншеї. Місцями через бездоріжжя навіть доводилося пересідати на «Урал». І темінь, яка настала дуже швидко, не завадила продовжити святкову подорож. Десятки сотні рукостискань, десятки обіймів і привітань. Іноді, добре слово і підтримка – це найцінніший подарунок.

Ми вас також вітаємо із Новим роком і бажаємо не втрачати віри в українське військо, надії на перемогу й любові до нашої країни. Слава Україні! Фоторепортажи Популярные теги Майдан, город, полиция, природа, праздники, архитектура, корабли, заводы, Одесса, традиции, юмор, США, суд, Донбасс, катастрофы, самолеты, Динамо, война, передовая, авиация, НАТО, мир, столкновения, вера, выборы, Порошенко, мода, Киев, тест-драйв, Россия, фестивали, марш, фотография, беспорядки, Путин, политики, депутаты, экология, соревнования, спорт, футбол, путешествия, Львів, знаменитости, Новый Год, дети, оккупация, #Євромайдан, церковь, Саакашвили, джаз, милиция, женщины, люди, туризм, история, ВСУ, цирк, дизайн, Шахтер, уикенд, Сергей Смоленцев, военная техника, митинги, Нацгвардия, культура, зима, стихийные бедствия, Верховная Рада, животные, фотоконкурсы, досуг, кошки, портрет, живопись, Александр Зубко, ВМС, Дмитрий Дятлов, бизнес, Львов, акции, Карпаты, транспорт, автомобили, общество, технологии, ЗСУ, фотоподборки, выставки, учения, музыка, пейзажи, фотопроект, протесты, политика, парады, фотографы, АТО, искусство, солдат Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Майдан, город, полиция, природа, праздники, архитектура, корабли, заводы, Одесса, традиции, юмор, США, суд, Донбасс, катастрофы, самолеты, Динамо, война, передовая, авиация, НАТО, мир, столкновения, вера, выборы, Порошенко, мода, Киев, тест-драйв, Россия, фестивали, марш, фотография, беспорядки, Путин, политики, депутаты, экология, соревнования, спорт, футбол, путешествия, Львів, знаменитости, Новый Год, дети, оккупация, #Євромайдан, церковь, Саакашвили, джаз, милиция, женщины, люди, туризм, история, ВСУ, цирк, дизайн, Шахтер, уикенд, Сергей Смоленцев, военная техника, митинги, Нацгвардия, культура, зима, стихийные бедствия, Верховная Рада, животные, фотоконкурсы, досуг, кошки, портрет, живопись, Александр Зубко, ВМС, Дмитрий Дятлов, бизнес, Львов, акции, Карпаты, транспорт, автомобили, общество, технологии, ЗСУ, фотоподборки, выставки, учения, музыка, пейзажи, фотопроект, протесты, политика, парады, фотографы, АТО, искусство, солдатВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 93-тя ОМБр Холодний Яр Донбас, Україна 02.01.2020



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