Первый месяц 2020 года будет теплым и дождливым, за газ обещают присылать по две платежки, а доллар понемногу начнет расти. Сайт "Сегодня" рассказывает о том, каких еще изменений ждать в январе 2020 года.

Какие же зимние праздники без дополнительных выходных? Само собой, украинцы традиционно отдыхают 1 января. А вот 2 и 3 января уже нужно выходить на работу, правда, ненадолго, ведь следующие выходные растянутся на 4 дня — с 4 (суббота) по 7 января (вторник). Но выходной понедельник 6 января придется отработать в субботу 11 января.

В Украине в январе 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5500 грн за 1000 кубометров, т.е. 5,5 грн за куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", также в ведомстве добавили, что это на 12% меньше, чем было в январе 2019 года.

"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года. Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании", — говорится в сообщении.

В то же время недавно в эфире новостей премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в более чем 20 больших городах Украины принято решение о снижении тарифов для населения.

Помимо этого, с 1 января 2020 года украинцы смогут сами выбирать себе поставщика газа на выгодных условиях. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение газа. Тариф на распределение газа вырос для 44 операторов газораспределительных систем. Он составит 0,28-1,99 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года. Поэтому в разных регионах цены на газ для населения могут быть разными из-за стоимости транспортировки.

Из-за этого украинцы будут получать по две платежки за газ — одну непосредственно за само голубое топливо и вторую за транспортировку.

В конце декабря в Украине впервые за месяц вырос курс доллара: еще 27 декабря официальный курс доллара был 23,29 грн, а на 28 декабря Нацбанк установил его на уровне 23,69 грн. И таким он продержится все новогодние праздники, по 7 января 2020 года включительно. Эксперты прогнозируют, что в первые дни после Нового года доллар может продолжить умеренный рост.

С 1 января для электрокаров вводятся "зеленые" номера (с зеленым цветом шрифта). Также в силу вступает закон, по которому водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне будет запрещено парковаться на местах для электрокаров. За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан ­— от 340 до 510 грн.

С 21 января в Украине начнет работать программа цифровой грамотности. Министерство цифровой трансформации провело исследование, в ходе которого выяснилось, что 53% украинцев очень плохо владеют цифровыми навыками. Поэтому в правительстве озаботились повышением уровня цифровой грамотности между украинцев.

Уже 21 января 2020 года будет запущена национальная образовательная онлайн-платформа по цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование", которая будет состоять из пяти курсов для различных целевых аудиторий и будет показана в форме сериала. Изначально на платформе появятся только три курса:

базовый курс;

курс цифровой грамотности для учителей;

курс для родителей "Онлайн безопасность для детей".

Вместо уровней во время обучения будут сезоны и серии, а перейти к следующей серии нельзя будет, пока не просмотришь и не сдашь тесты по предыдущей. Сериал будет доступен для всех бесплатно, к тому же планируется три языка: украинский, русский и жестовый язык.

Декабрь в Украине был рекордно теплым и дождливым. В январе 2020 года синоптики прогнозируют среднюю температуру по стране в пределах 0-4 градусов мороза, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.

"Метеорологическая зима еще не началась. Хотя сейчас и небольшое похолодание, но оно непродолжительно, и такого длительного похолодания, как для зимы, мы еще не объявляли. То есть, пока зима не наступила", – рассказывают в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Поскольку в январе снова прогнозируется потепление,есть вероятность, что метеорологическая зима задержится.

"В 90-м году был такой случай, что зима закончилась уже 10 января и не было похолоданий совсем. Но она там длилась хотя бы 31 день. А такой ситуации, как сейчас, за прошедшие годы еще не было на нашей памяти", – добавляет климатолог в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира