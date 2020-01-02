Об этом в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Начну с того, что предыдущий договор на транзит вообще не содержал обязательств "качай или плати". При правильном и своевременном уведомлении со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки", - написал Витренко.

Он также напомнил, что договор на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд куб. м газа по цене, выше рыночной.

"Ну и даже если посмотри на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ России в среднем на $5 млрд больше, чем получала за транзит. Если бы мы сейчас взяли на себя такие же обязательства - Газпром, у меня нет оснований для сомнений, с удовольствием бы продолжил действие текущего контракта на 110 млрд кубометров", - уточнил Витренко.

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