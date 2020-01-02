2 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский отказался лишать Медведчука звания заслуженного юриста • В Нафтогазе сравнили предыдущий и новый договор на транзит газа • Две платежки за газ и укрепление доллара: чего ждать украинцам в январе • Как долго можно хранить открытое вино • Польша возглавила командование силами высокой готовности НАТО • Укрепление гривны создает "головную боль" для бюджета - Bloomberg • Зима з дощами, літо з посухами - прогноз від експерта з питань кліматувсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: технологии, наука, 2019. 2 января 421технологии, наука, 2019. Перше фото чорної діри, новий кілограм та живе надруковане серце — у 2019-му було багато відкриттів у науці та технологіях. Розповідаємо про головне. Фоторепортажи Популярные теги путешествия, спорт, #Євромайдан, ВМС, беспорядки, Киев, оккупация, культура, Карпаты, женщины, фотография, животные, фестивали, полиция, суд, мода, НАТО, досуг, Шахтер, пейзажи, депутаты, Львов, общество, Динамо, история, тест-драйв, джаз, футбол, выборы, зима, бизнес, ЗСУ, Майдан, Сергей Смоленцев, США, война, природа, Дмитрий Дятлов, Новый Год, Порошенко, люди, выставки, мир, традиции, Одесса, архитектура, самолеты, портрет, фотоподборки, кошки, стихийные бедствия, цирк, ВСУ, город, передовая, экология, дизайн, праздники, фотоконкурсы, технологии, Саакашвили, уикенд, авиация, политики, автомобили, солдат, фотопроект, корабли, музыка, милиция, катастрофы, вера, марш, транспорт, туризм, Верховная Рада, митинги, Александр Зубко, Путин, учения, политика, протесты, соревнования, военная техника, парады, Нацгвардия, живопись, искусство, акции, Россия, Львів, фотографы, знаменитости, АТО, церковь, заводы, юмор, столкновения, Донбасс, дети Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис путешествия, спорт, #Євромайдан, ВМС, беспорядки, Киев, оккупация, культура, Карпаты, женщины, фотография, животные, фестивали, полиция, суд, мода, НАТО, досуг, Шахтер, пейзажи, депутаты, Львов, общество, Динамо, история, тест-драйв, джаз, футбол, выборы, зима, бизнес, ЗСУ, Майдан, Сергей Смоленцев, США, война, природа, Дмитрий Дятлов, Новый Год, Порошенко, люди, выставки, мир, традиции, Одесса, архитектура, самолеты, портрет, фотоподборки, кошки, стихийные бедствия, цирк, ВСУ, город, передовая, экология, дизайн, праздники, фотоконкурсы, технологии, Саакашвили, уикенд, авиация, политики, автомобили, солдат, фотопроект, корабли, музыка, милиция, катастрофы, вера, марш, транспорт, туризм, Верховная Рада, митинги, Александр Зубко, Путин, учения, политика, протесты, соревнования, военная техника, парады, Нацгвардия, живопись, искусство, акции, Россия, Львів, фотографы, знаменитости, АТО, церковь, заводы, юмор, столкновения, Донбасс, детиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Перше фото чорної діри, новий кілограм та живе надруковане серце — у 2019-му було багато відкриттів у науці та технологіях. Розповідаємо про головне. 02.01.2020



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