В нее входят и алкогольные напитки, о самых известных и популярных пойдет речь ниже.

1. Лимончелло, Италия

Талия – страна лимонов. И национальный алкогольный напиток этой страны – настойка на лимонной кожуре, которую готовит каждая хозяйка. В состав Лимончелло помимо лимонов входит спирт, вода и сахар. Подают его в охлажденных рюмках. Лимончелло – источник большого количества витамина С.

2. Чача, Грузия

В Грузии уважают спиртные напитки, и в этой стране самый известный из них – чача. Это крепкий алкогольный напиток, который изготавливают из винограда путем брожения и перегонки. Чача сочетается с мясными блюдами, травами, пряностями, следовательно этот напиток идеально дополняет грузинское застолье.

3. Узо, Греция

Узо в Греции как вино во Франции. Этот напиток тут употребляют в качестве аперитива. Это локальный вариант водки, который готовится путем дистилляции спирта, воды, аниса, а также корицы, гвоздики, мускатного ореха. Подают узо в высоких бокалах с водой и со льдом.

4. Пульке, Мексика

Местный любимец в Мексике – напиток пульке, рецепту которого больше тысячи лет. Цвет пульке молочно-белый, а консистенция вязкая с кислым дрожжевым привкусом. Готовят его из забродившего сока агавы. Пульке является источником витаминов, микроэлементов, протеина, ферментов, кислот и афродизиаков.

5. Джин, Англия

Родина джина – Англия. Готовят джин путем перегонки зернового спирта растительными пряностями – можжевельником, кориандром, миндалем. По крепости джин приравнивается к водке, вкус его сухой. На родите джин подается охлажденным с лаймом или лимоном и большим количество льда. На основе джина готовят различные коктейли с терпким вкусом.

6. Ром, Куба

Кубинский ром и сигары – визитная карточка страны. Ром — это национальный напиток всей Латинской Америки, но именно в Кубе изготавливают лучший его вариант, известный во всем мире.

7. Виски, Шотландия

Настоящий виски можно попробовать только в Шотландии. Считается, что побывать в этой стране и не выпить виски – это почти гастрономическое преступление!

8. Херес, Испания

В Испании делают очень крепкое вино – херес или шерри. Производится оно из белого винограда. Существует множество видов хереса, все они идеально дополняют испанские гастрономические блюда.

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