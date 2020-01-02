Деловые Сводки
|В Украине вступил в силу важный закон об электрокарах
|02.01.2020 18:17
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С начала года вступил в силу законопроект, который вводит специальные зеленые номерные знаки и приоритет при движении и парковке для электрокаров.
Об этом сообщает “Интерфакс“.
Новые изменения должны полноценно ввести в шестимесячный период.
Кроме зеленых номерных знаков, в стране должны разработать требования к оформлению паркомест для электрокаров, а именно: введут дорожные знаки “Для электромобилей“, “Кроме электромобилей“, “Станция зарядки электромобилей“.
Уже с начала 2020 года водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне будет запрещено парковаться на местах для электрокаров.
За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен.
Кроме того, машину на горючем могут даже эвакуировать.