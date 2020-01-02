Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал обсудить вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах в Минске. Об этом пишет Радио Свобода. "Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы", – сказал митрополит. Оказывается, ПЦУ ранее уже обращалась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на ущемление прав верующих в Крыму. "Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и к Верховной Рады, чтобы они должным образом обратили на это внимание", – заявил Епифаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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