У Президента Зеленского перечислил изменения, которые ждут украинцев с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Telegram - канал “Команда Зеленского“.

Так, с первого января 2020 года украинцев ждет:

- минимальная зарплата увеличивается до 4 723 грн;

- с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;

- отменяется депутатская неприкосновенность;

- воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;

- льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;

- учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;

- украинцы смогут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;

- начнет функционировать новый Избирательный кодекс.

Также в этом году украинская власть намерена продолжать реализовывать идеи, которые были предложены в 2019 году, такие как открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, внесение изменений в Конституцию Украины.

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