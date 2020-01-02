В 2020 году в Украине будут пользоваться спросом водители, электро-мастера и слесари, а также охранники и продавцы. Какие еще вакансии будут предлагать украинские работодатели, пишет Сегодня.

В Киевском центре занятости утверждают, что 90% их соискателей — это бывшие офисные работники с высшем образованием, которые решили сменить вид деятельности.

Многие охотно соглашаются идти работать продавцом. Эта профессия пользуется спросом. При этом, утверждают в центре занятости, условия труда иногда получше, чем в каких-либо фирмах, где нужны квалифицированные работники.

В новом году будут пользоваться спросом рабочие профессии.

“Это, в первую очередь, касается производства, медицинского персонала“, - рассказывает знаток Юлия Дрожжина.

Популярными будут и автослесари.

“Кажется, такая привычная работа, но работников на нее не хватает. Автоотрасль уже который год дефиците“, – отмечает знаток.

Также эксперты отмечают, что повлияет на рынок труда в Украине и миграция.

К примеру, Германия в ближайшем времени упростит правила по трудоустройству для мигрантов. Хотя, с другой стороны, такая ситуация, вероятно, подтолкнет работодателей к повышению зарплат для украинских работников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира