Деловые Сводки
|Рынок труда в 2020 году: Популярные профессии в Украине
|02.01.2020 21:00
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В 2020 году в Украине будут пользоваться спросом водители, электро-мастера и слесари, а также охранники и продавцы. Какие еще вакансии будут предлагать украинские работодатели, пишет Сегодня.
В Киевском центре занятости утверждают, что 90% их соискателей — это бывшие офисные работники с высшем образованием, которые решили сменить вид деятельности.
Многие охотно соглашаются идти работать продавцом. Эта профессия пользуется спросом. При этом, утверждают в центре занятости, условия труда иногда получше, чем в каких-либо фирмах, где нужны квалифицированные работники.
В новом году будут пользоваться спросом рабочие профессии.
“Это, в первую очередь, касается производства, медицинского персонала“, - рассказывает знаток Юлия Дрожжина.
Популярными будут и автослесари.
“Кажется, такая привычная работа, но работников на нее не хватает. Автоотрасль уже который год дефиците“, – отмечает знаток.
Также эксперты отмечают, что повлияет на рынок труда в Украине и миграция.
К примеру, Германия в ближайшем времени упростит правила по трудоустройству для мигрантов. Хотя, с другой стороны, такая ситуация, вероятно, подтолкнет работодателей к повышению зарплат для украинских работников.