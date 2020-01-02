Госстат назвал самые популярные профессии 2020 года. В спросе будут водители, электро-мастера и слесари. Востребованы будут также охранники и продавцы. Дефицит на них не сократился даже несмотря на то, что зарплата в течение года выросла на 15-20 процентов.

На 28 бухгалтеров – 224 продавцов. В Киевском центре занятости показывают вакансии. Работодатели готовы брать людей даже без опыта. Обещают прямо сразу же научить обслуживать покупателей на кассе.

Невысокие зарплаты некоторые предприятия компенсируют бесплатным жильем. Так столица заманивает столяров:

"Также белая официальная заработная плата. Тоже с наличием жилья".

90 процентов заявлений – от белых воротничков. То есть бывших офисных работников с высшим образованием. Изменить привычное место за компьютером на, к примеру, кассовый аппарат желающих немного.

Татьяна Говорун, начальник отдела содействия трудоустройству:

"При том, что на таких вакансиях по рабочим, неквалифицированным, довольно часто предлагается работодателем более привлекательная заработная плата, чем для так называемых "белых воротничков".

С января тенденция не слишком изменится – в спросе рабочие руки, рассказывает знаток Юлия Дрожжина:

"Это в первую очередь касается производства, медицинского персонала".

В 2020 году будут искать также автомастеров.

"Кажется, такая привычная работа, но работников на нее не хватает. Автоотрасль уже который год дефиците", – отмечает знаток.

Также эксперты прогнозируют, ситуацию на украинском рынке изменит Германия. Уже в следующем году там упростят правила трудоустройства для трудовых мигрантов. Однако, с другой стороны, это может стимулировать отечественных работодателей повысить зарплаты. Поэтому следует обратить внимание на переквалификацию.

Татьяна Говорун, начальник отдела содействия трудоустройству в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

"Переквалифицироваться можно на рабочие профессии, которые пользуются спросом на рынке труда. Переучивались и на поваров, и на маникюрш".

Почти треть всех соискателей работы рассчитывает получать от 12 до 25 тысяч гривен.

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