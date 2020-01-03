Об этом говорится в совместном заявлении послов, скан-копия которого обнародована на Facebook-странице Посольства Израиля.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная власть до сих пор отмечают исторические события и чтят их личности, которые нужно раз и навсегда осудить", - отмечается в заявлении.

В этом контексте дипломаты отметили, что Львовский облсовет принял постановление об увековечении памяти Андрея Мельника и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, а КГГА выставила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры.

"В настоящее время наши правительства делают все возможное, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны. Поэтому мы ожидаем, что Львовский областной совет и также Киевская городская государственная власть присоединятся к диалогу с целью поиска правды", - отметили послы Израиля и Польши.

Как сообщило диппредставительство Израиля в Украине, посол Джоэль Лион 26 декабря встретился с членами комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины, которым изложил позицию Израиля в отношении спорных украинских исторических личностей. Отмечается, что дискуссия, которая была открытой и искренней, будет продолжена.

Андрей Мельник - полковник армии Украинской Народной Республики, военный и политический деятель, один из ближайших соратников Евгения Коновальца. Организатор формации Сечевых Стрельцов в Киеве, один из организаторов Украинской военной организации. С 1938 - глава Провода ОУН, арестант немецких концлагерей. С 1945 - в эмиграции. Борец за независимость Украины в ХХ веке.

Иван Липа (литературные псевдонимы - Петр Шелест, Иван Степовик) - украинский общественный и политический деятель, писатель, по специальности врач. Соучредитель тайного общества «Братство тарасовцев». Украинский комиссар Одессы (1917), член ЦК Украинской партии социалистов-самостийников, министр вероисповеданий УНР (1919).

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