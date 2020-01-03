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|Антициклон Хиа “будет согревать" Украину до Рождества - синоптик
|03.01.2020 09:18
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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
“На остальной территории Европы будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии - преимущественно снег. Ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до умеренного. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем 1-5 градусов тепла”, - отметила она.
Синоптик прогнозирует, что в Киеве в пятницу будет сухо, вероятно, даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем +2+4 градуса.
4 января на Западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.
По словам Диденко, 6-7 января, на Рождество, ожидается похолодание.