Об этом Дубилет сказал в интервью для ютуб-канала FranchTV, отвечая на вопрос, сколько он зарабатывает в Кабмине.

"15 тысяч гривень. Плюс там надбавки и премии до 30 и 40 (тысяч гривень - ред) могут доходить, но я попросил мне поставить "нулевые". На самом деле большая проблема с зарплатами. Есть немало министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше. Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить", - сказал Дубилет.

Отвечая на вопрос, насколько ему хватит собственной "финансовой подушки», Дубилет отметил: "Думаю, что на несколько лет точно хватит, а там будет видно".

Он добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина, как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топ-чиновникам.

Как сообщалось, Дубилет является соучредителем мобильного банка Monobank.

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