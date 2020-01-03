В Украине грядет повышение пенсионного возраста и этого не избежать.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью для Интерфакс-Украина.

“Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, следовательно мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста“, - заявила Третьякова.

Тертьякова заявила, что пока правительство не ставит вопрос о повышении пенсионного возраста на повестку дня, однако обсуждения уже ведутся. Нардеп предлагает повышать пенсионный возраст постепенно, например, на 1 месяц в год.

“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую судьба и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня“, - уверена депутат.

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