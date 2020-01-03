Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас с немецкими коллегами очень честная позиция... и мы честно и публично противодействовали этому проекту ("Северному потоку-2" - ред.), потому что это вопрос нашей стратегической национальной безопасности. Мы понимаем недовольство немецких партнеров, но мы не противодействуем Германии в этой истории, мы противодействуем планам Российской Федерации исключить Украину из матрицы транспортировки газа в Европейский Союз. Это не антигерманская политика, это проукраинская политика, которая защищает нас от агрессивных действий России в газовой сфере", - сказал Кулеба.

Комментируя достижение договоренностей с Россией о транзите газа, он отметил, что Украина благодаря соглашению о транзите и санкциям против “Северного потока 2” выигрывает стратегическое время для укрепления своей энергетической безопасности и минимизации негативного влияния строительства газопроводов в обход Украины.

Вице-премьер спрогнозировал, что "Северный поток-2" все же достроят, вопрос только во времени и средствах, но в течение этого времени наша газотранспортная система не будет стоять пустой и будет работать.

"Также мы на этом зарабатываем деньги и остаемся в хороших отношениях с Европейским Союзом, который получает свой газ. Среди прочего, мы завершим реформирование и модернизацию энергетической сферы, в частности в сфере транспортировки газа. Это главные достижения транзитного соглашения. Кроме того, впервые “Газпром” согласился выполнить арбитражное решение и выплатить Украине 3 млрд долларов, а 3 млрд на дороге не валяются. Это очень важный прецедент для “Газпрома”, что если они снова будут мухлевать и пытаться играть не по правилам, то уже есть случай фактического признания решения и его исполнения. Это будет сдерживающим фактором", - считает Кулеба.

Он рассказал, что умышленно попросил сделать ему аналитику по поводу того, как реагируют в России на заключение транзитного соглашения. По его словам, там народ очень взволнован, мол, "как это так, каким-то украинцам заплатить 3 млрд долларов, вы же обещали, что мы их отрежем от только, а они опять будут качать наш газ”.

"Я реакцией россиян на транзитное соглашение доволен. Это реалистичное соглашение, которое стабилизирует систему, позволяет избежать газовой войны, но при этом защищает наш интерес и дает нам дополнительных пять лет, чтобы спокойно принимать решение для укрепления нашей энергетической безопасности", - резюмировал он.

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