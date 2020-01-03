Российская Федерация остановила поставки нефти в Белоруссию, транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет.

Об том сообщают российские СМИ.

По имеющейся информации, договор на поставку нефти из России до сих пор не были заключены.

“Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены“, - заявил представитель одного из нефтеперерабатывающих заводов.

Текущих запасов нефти хватит, чтобы сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне лишь до середины января. Официальные представители “Белнефтехим“ прекращение поставок нефти из РФ пока не прокомментировали.

Также сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил наладить поставки нефти в страну из альтернативных источников.

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