С 1 апреля НСЗУ переходит на новую систему финансирования, а роды для украинских женщин станут бесплатными.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Отмечается, что за каждую женщину родильным домам НСЗУ будет платить 8,5 тысяч, в эту сумму буду входить физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях, а если в больнице попытаются потребовать деньги на что-нибудь из стандартных услуг, то потеряют договор.

Одна из рожениц рассказала, что первое, что она получила, переступив порог роддома, это расценки на услуги. Роды стоили ей более чем 8 тысяч гривен, а если бы она выбирала врача, те же самые роды стоили бы почти 15,5 тысяч.

«У нас система медицинского рэкета. Есть ли у тебя деньги – никого не волнует», - говорит семья.

Для преодоления системы «медицинского рэкета» и снижения смертности новорожденных, которая самая высокая в Европе, НСЗУ сделала роды приоритетным направлением 2020 года.

Однако родильным домам позволят официально зарабатывать на дополнительных услугах – например, палатах повышенного комфорта.

Главврач одного из столичных роддомов говорит, что в Киеве уже началась конкуренция за рожениц. В их заведении, например, на 90% обновили реанимацию для новорожденных.

Также отслеживаются отзывы про роддом в сети, потому что с 1 апреля 2019 года наибольшее финансирование получат те роддома, которые чаще только выбирают женщины.

Отмечается, что место проживание будущей мамы теперь также не будет иметь никакого значения.

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