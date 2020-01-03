Россия создала в аннексированном Крыму мощную военную группировку, способную не только обороняться, но и вести наступление. Об этом рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью “Крым.Реалии“.

“В Крыму уже давно создана мощная межвидовая группировка сил, которая способна выполнять задачи как по обороне, так и по наступлению. После оккупации Крым был приоритетом при перевооружении, то есть, современные системы ПВО шли туда раньше, чем в другие военные округа“, - отметил аналитик.

По его данным, численность российских войск в Крыму сегодня насчитывает приблизительно 30-35 тысяч человек. Белесков отметил, что милитаризация Крыма проводилась россиянами в более высоком темпе, чем милитаризация Калининградской области, которая со всех сторон окружена странами НАТО и представляет собой “форпост России на Западе“.

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