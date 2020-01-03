Бывшая и о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, как правильно лечиться от гриппа. Супрун настаивает - “если заболели - оставайтесь дома, так как привычка переносить болезнь “на ногах“ опасна для вас и окружающих“.

Об этом Супрун написала в Facebook.

По словам Ульяны Супрун, на первых стадиях болезни бывает сложно отличить грипп от простуды. Основным отличием является развитие: например, симптомы простуды проявляются постепенно. Человек сначала чувствует слабость или имеет невысокую температуру на протяжении нескольких дней. При этом грипп развивается почти сразу - сразу повышается температура, появляется боль в глазах, ломота в мышцах, озноб.

“Есть один миф о вакцинации против гриппа - что через нее можно заболеть. Впрочем, это невозможно. Вакцина от гриппа совершенно безопасна“, - подчеркнула Супрун

“В лечении простуды не эффективны антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и поедание витаминов. “Чем лечиться? - спросите вы. Прежде только, необходимо обратиться к своему семейному врачу“, - отметила Супрун.

“Вирус гриппа является очень заразным. Если заболели - отдыхайте дома и не подвергайте других опасности. Носите хирургическую маску - она ​​поможет сдержать ваши бактерии“, - отметила Супрун

Также Ульяна Супрун подчеркнула, что витамин С нужен всегда, так как он минимизирует риск простудных заболеваний, хотя и не лечит их. Бывший и о министра советует быть внимательными при покупке лекарств, ведь не все средства имеют доказанную эффективность.

“Но, конечно, лучше только - не болеть вообще! Поэтому не забывайте мыть руки, вакцинироваться против гриппа (никогда не поздно), всегда проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе“, - подытожила Супрун.

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